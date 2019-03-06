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16:41 06.03.2019

Рада принимает популистские законы, которые в будущем могут быть пересмотрены – Кива

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Рада принимает популистские законы, которые в будущем могут быть пересмотрены – Кива

Ключевые решения действующего созыва Верховной Рады могут быть пересмотрены в будущем, поскольку этот состав парламента себя дискредитировал, заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

"Все решения, которые были приняты потерявшим свою моральную силу парламентом, будут неоднократно пересматриваться. Потому, что изменения в Конституцию и те законы, которые сегодня принимаются, они не всегда направлены на улучшения жизни внутр. страны. В большинстве своем – это популистские решения, направлены на поднятие электоральной активности или популярности того, или иного политика в обществе перед выборами", - сказал политик в эфире "112 Украина", сообщает пресс-служба СПУ.

И.Кива отметил, что многие народные депутат просто не ходят на работу, а те, кто ходит – занимаются манипуляциями.

"Люди могут сказать, что доверие к власти – как законодательной, так и исполнительной, - себя полностью исчерпало. А соответственно, могут ли эти люди сегодня решать судьбу украинского народа? Выданные им мандаты доверия от народа давным-давно закончилось. Конституция менялась много раз, принятие очередного закона, это как махнуть флажком, чтобы набрать дополнительные баллы. Интересы народа не учитываются", - сказал политик.

И.Кива обратился к народным депутатам: "Если вы хотите консолидировать общество, сегодня, в очень сложное время, то дайте ему увидеть будущее для своих детей. В этой стране нет смысла, если нет будущого".

Теги: #законы #кива #парламент
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