В Украине с приближением выборов хакеры все чаще пытаются получить доступ к компьютерам госслужащих - киберполиция

С приближением дня президентских выборов в Украине увеличивается количество случаев адресных рассылок спама и фишинговых сообщений государственным служащим, заявляют в киберполиции.

"Я могу констатировать, что с начала избирательной кампании мы начали фиксировать очень большое количество таких кибер-инцидентов, которые связаны с рассылкой государственным служащим, работникам, которые имеют отношения, в том числе, и к избирательному процессу. Очень большое количество фишинговых сообщений, спам-рассылок. Это означает, что преступники пытаются получить доступ к компьютеру того или другого чиновника", - сказал начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, подобные вмешательства учащаются с каждым днем приближения выборов. "Такие атаки увеличились на министерства и ведомства, в том числе на Министерство иностранных дел, на органы, которые обслуживают и являются партнерами Центральной избирательной комиссии, а также на местные администрации", - рассказал начальник департамента.

Он также рассказал, что в закрытых форумах появляются заказы о возможности получения доступа, "как они считают, к Реестру избирателей, которые позволят преступникам, а также агрессору нивелировать процесс выборов". По словам С.Демедюка, анализ выявленных фактов свидетельствует о том, что большинство подобных заказов идут из РФ. "Но это происходит также и из Украины, из других стран Европейского Союза и стран за его пределами", - рассказал он.

Начальник департамента киберполиции также отметил, что наблюдается массовый выброс дезинформации, как в соцсетях, так и в "непроверенных электронных изданиях, которые вырастают просто как грибы". В этом контексте он подчеркнул, что киберполиция тесно работает с социальными сетями Facebook и Instagram, и пытается эту информацию выявлять и либо блокировать в соответствии с правилами сети, или не давать доступ к такой информации гражданам.

С.Демедюк также отметил, что киберполиция тесно взаимодействует со Службой безопасности Украины. "Когда информация касается их подотчетности, она немедленно передается в СБУ, и мы вместе работаем", - сказал чиновник.

На уточняющий вопрос он пояснил, что под попытками вмешательства в работу ЦИК понимается не только вмешательство в работу сайта Центризбиркома, но также в страницы в соцсетях членов ЦИК, и других работников комиссии.

"Мы видим, что активизируются огромные трафики и заинтересованность", - сказал начальник департамента.

Он также рассказал о выявлении ложных Интернет-сайтов Центральной избирательной комиссии. Когда идут массовые DDOS-атаки, когда начинается создание фейковых страниц ЦИК, это тоже способ фишинга – только здесь уже получение данных или создание определенной аудитории… Мы таких две заблокировали фактически", - отметил С.Демедюк.

Очередные президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта.