Две трети заявлений о нарушениях в ходе предвыборной кампании в Харьковской области не подтвердились - полиция

Из 96-ти поступивших в полицию сообщений о зафиксированных в Харьковской области нарушениях, связанных с выборами, 65 не подтвердились.

"С начала предвыборной кампании полицией Харьковщины зарегистрировано 96 сообщений о нарушениях закона Украины "О выборах президента Украины"... По 65 заявлениям во время проведения проверки нарушений законодательства не выявлено", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В девяти случаях полиция начала уголовные производства. На двоих нарушителей составлены административные протоколы. По другим заявлениям продолжаются проверки изложенной информации.