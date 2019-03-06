Выборы2019

Выборы

15:03 06.03.2019

Две трети заявлений о нарушениях в ходе предвыборной кампании в Харьковской области не подтвердились - полиция

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Две трети заявлений о нарушениях в ходе предвыборной кампании в Харьковской области не подтвердились - полиция

Из 96-ти поступивших в полицию сообщений о зафиксированных в Харьковской области нарушениях, связанных с выборами, 65 не подтвердились.

"С начала предвыборной кампании полицией Харьковщины зарегистрировано 96 сообщений о нарушениях закона Украины "О выборах президента Украины"... По 65 заявлениям во время проведения проверки нарушений законодательства не выявлено", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В девяти случаях полиция начала уголовные производства. На двоих нарушителей составлены административные протоколы. По другим заявлениям продолжаются проверки изложенной информации.

Теги: #нарушения #полиция #выборы #харьковская_область
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