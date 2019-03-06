Наливайченко: Все миллиарды слепого траста Порошенко должны быть конфискованы в бюджет Украины

Все миллиарды слепого траста действующего Президента Петра Порошенко должны быть конфискованы в государственный бюджет Украины, считает лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Валентин Наливайченко.

"Президент не имеет права заниматься бизнесом, занимая должность, которую ему доверили граждане. Доверили, не для обогащения, не для подкупа избирателей, а для самоотверженного труда на благо государства и общества. Президент не отказался от бизнеса, поэтому все миллиарды его слепого траста должны быть конфискованы в бюджет Украины", - сказал он в Харькове во время встречи с трудовыми коллективами города, сообщает пресс-служба политика в среду.

В.Наливайченко заявил, что отделение власти от бизнеса и бизнеса от власти является его жизненным принципом и основной президентской программной платформы.