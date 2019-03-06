Выборы2019

Выборы

14:46 06.03.2019

Наливайченко: Все миллиарды слепого траста Порошенко должны быть конфискованы в бюджет Украины

1 мин читать
Наливайченко: Все миллиарды слепого траста Порошенко должны быть конфискованы в бюджет Украины

Все миллиарды слепого траста действующего Президента Петра Порошенко должны быть конфискованы в государственный бюджет Украины, считает лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Валентин Наливайченко.

"Президент не имеет права заниматься бизнесом, занимая должность, которую ему доверили граждане. Доверили, не для обогащения, не для подкупа избирателей, а для самоотверженного труда на благо государства и общества. Президент не отказался от бизнеса, поэтому все миллиарды его слепого траста должны быть конфискованы в бюджет Украины", - сказал он в Харькове во время встречи с трудовыми коллективами города, сообщает пресс-служба политика в среду.

В.Наливайченко заявил, что отделение власти от бизнеса и бизнеса от власти является его жизненным принципом и основной президентской программной платформы.

Теги: #выборы #наливайченко #справедливость
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:26 06.03.2019
С приближением выборов хакеры все чаще пытаются получить доступ к компьютерам госслужащих

С приближением выборов хакеры все чаще пытаются получить доступ к компьютерам госслужащих

15:03 06.03.2019
Две трети заявлений о нарушениях в ходе предвыборной кампании в Харьковской области не подтвердились - полиция

Две трети заявлений о нарушениях в ходе предвыборной кампании в Харьковской области не подтвердились - полиция

14:17 06.03.2019
Гриценко пригласил на дебаты всех ключевых кандидатов на пост президента

Гриценко пригласил на дебаты всех ключевых кандидатов на пост президента

12:59 06.03.2019
СБУ сообщает о предупреждении хакерских атак на госорганы, задействованные в выборах

СБУ сообщает о предупреждении хакерских атак на госорганы, задействованные в выборах

12:55 06.03.2019
Верховный Суд подтвердил легитимность разъяснения ЦИК по ведению предвыборной агитации

Верховный Суд подтвердил легитимность разъяснения ЦИК по ведению предвыборной агитации

12:46 06.03.2019
ОБСЕ проводит мониторинг 7 украинских телеканалов на соблюдение избирательного законодательства

ОБСЕ проводит мониторинг 7 украинских телеканалов на соблюдение избирательного законодательства

11:11 06.03.2019
Бойко рассказал о своих главных пяти шагах после победы на выборах

Бойко рассказал о своих главных пяти шагах после победы на выборах

10:37 06.03.2019
У Зеленского рассказали, как борются с "чернухой"

У Зеленского рассказали, как борются с "чернухой"

18:55 05.03.2019
ЦИК зарегистрировала 418 международных наблюдателей на выборах президента Украины

ЦИК зарегистрировала 418 международных наблюдателей на выборах президента Украины

18:44 05.03.2019
НАТО готово помочь Украине защититься от "российских кибератак" на выборах - командующий силами альянса в Европе

НАТО готово помочь Украине защититься от "российских кибератак" на выборах - командующий силами альянса в Европе

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

Находящиеся за рубежом украинцы могут подавать заявления о включении в список избирателей до 25 марта - МИД

101 избирательный участок откроется за границей на выборах президента Украины - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине с приближением выборов хакеры все чаще пытаются получить доступ к компьютерам госслужащих - киберполиция

Кива: Об украинских пленных надо говорить постоянно, и не важно, на каком языке

НОТУ об отказе транслировать ролик Бойко: Утверждение "Оппозиционной платформы - За жизнь" о цензуре - ложное

Гриценко призывает уволить Холодницкого

Вилкул представил в Европарламенте План по восстановлению мира в Украине

Тимошенко: Президентские выборы еще не закончились, а мы уже начали процесс снижения тарифов

Верховный суд отменил решение суда в пользу Гриценко и оставил в силе разъяснение ЦИК о выплатах участвующим в агитации лицам, кроме одного абзаца

Тимошенко в Хмельницкой области рассказала, каким она видит будущее украинского АПК

Бойко – лидер президентского рейтинга в Харьковской области – опрос Seetarget

Священный Синод ПЦУ призывает украинцев сделать осознанный выбор президента Украины, "честно и по совести"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА