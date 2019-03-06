Выборы2019

Выборы

14:17 06.03.2019

Гриценко пригласил на дебаты всех ключевых кандидатов на пост президента

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Гриценко пригласил на дебаты всех ключевых кандидатов на пост президента

Для того, чтобы украинцы пришли на участки с четким пониманием своего выбора, ключевые кандидаты должны принять участие в открытых дебатах, считает лидер "Гражданской позиции" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Люди должны почувствовать на этих дебатах три вещи: первое - понимает ли будущий президент проблемы, которыми они живут. Второй - предлагает ли будущий президент убедительные пути их решения. Третье - имеет ли он команду, которая будет это делать. И кто входит в эту команду", - сказал А.Гриценко на пресс-конференции в Киеве.

Он подчеркнул, что сейчас избирательная кампания виртуальна, а 42 кандидата - это катастрофа для избирателя. Именно поэтому А.Гриценко призывает выйти к людям и "вернуться на землю с этого виртуального мира".

"Я подтверждаю готовность выйти на прямые дебаты с Петром Порошенко, Юлией Тимошенко, Владимиром Зеленским, с Юрием Бойко, с которым имею принципиально разные позиции по многим вопросам, но люди должны это увидеть. Кто готов не прятаться за охраной, то я приглашаю", - подчеркнул политик.

По его словам, дискуссия должна быть профессиональной, с острыми вопросами, чтобы после нее люди вышли с четким пониманием своего выбора.

Теги: #дебаты #выборы #гриценко
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