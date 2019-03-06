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14:06 06.03.2019

Кива: Об украинских пленных надо говорить постоянно, и не важно, на каком языке

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Кива: Об украинских пленных надо говорить постоянно, и не важно, на каком языке

Проблема освобождения украинских пленных должна чаще быть объектом внимания, она должна объединить общество, считает лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

"У меня была встреча с матерями тех военнослужащих, которые находятся в плену. И мы обязаны каждый день говорить о наших пленных ребятах. За 2018 год мы не вернули домой ни одного человека, ни одного солдата, ни одного ребенка не вернули матери", -  сказал он в эфире телеканала "112", сообщает пресс-служба СПУ в среду.

И.Кива отметил, что данная проблема должна постоянно присутствовать в информационном пространстве.

"Я считаю, что каждый эфир и каждую речь мы должны начинать со слов о том, что наших людей необходимо возвращать. Надо говорить о тех проблемах, которые должны нас объединить. Потому, что не важно, на каком языке говорить об этой проблеме – на украинском или русском, но мы должны объединиться и делать то, что надо, а не заниматься профанацией", - подчеркнул он.

Теги: #кива #спу
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