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13:16 06.03.2019

НОТУ об отказе транслировать ролик Бойко: Утверждение "Оппозиционной платформы - За жизнь" о цензуре - ложное

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НОТУ об отказе транслировать ролик Бойко: Утверждение "Оппозиционной платформы - За жизнь" о цензуре - ложное

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) называют заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь" о цензуре в отношении кандидата в президенты Юрия Бойко неправдивым и требуют от политсилы его опровержения.

"На официальном сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь" появилось манипулятивное и недостоверное заявление о том, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины якобы осуществляет цензуру политической рекламы кандидата на пост президента Украины Юрия Бойко. Это утверждение не соответствует действительности и является абсолютно ложным", - говорится в сообщении Общественного вещателя в среду.

В НОТУ отмечают, что к ним действительно обращалась "Оппозиционная платформа - За жизнь" с просьбой о размещении 5 роликов политической рекламы кандидата на пост президента Украины Ю.Бойко.

"Национальная общественная телерадиокомпания четко придерживается требования ст. 60 Закона Украины "О выборах Президента Украины" и предоставляет равные возможности для распространения предвыборной агитации кандидатам в президенты Украины. В то же время, НОТУ должна придерживаться требований закона, в частности ограничений относительно ведения предвыборной агитации, определенных в ст. 64 Закона. НОТУ не отказала кандидату в размещении рекламы, однако обратила внимание на нарушения законодательства в предоставленных рекламных роликах и просила устранить такие нарушения для дальнейшей возможности размещения рекламы в эфире", - утверждают в Национальной общественной телерадиокомпании.

Подчеркивается, что после просмотра предоставленных видеоматериалов, юристы НОТУ предоставили ряд замечаний, которые частично были учтены. Так, в нескольких рекламных роликах рядом с флажками политической силы фигурирует флаг Украины, а согласно ст. 8 Закона Украины "О рекламе" использование государственной символики в рекламе запрещено.

"Еще один ролик дает манипулятивную информацию о том, что Президент Украины разбогател в десятки раз. Информация об увеличении доходов в десятки раз может расцениваться как распространение заведомо ложных сведений о кандидате на пост президента Украины, что прямо запрещено ч. 5. ст. 64 Закона Украины "О выборах Президента Украины". Юристы в электронной переписке с "Оппозиционной платформой" поинтересовались также наличием разрешений от всех лиц, изображения которых использованы в рекламных роликах, ведь необходимые разрешения не были предоставлены НОТУ вместе с упомянутыми роликами", - говорится в заявлении.

Общественное сообщило спрашивающим, что в случае устранения всех нарушений - ролики Ю.Бойко будут размещены в эфире на общих основаниях как политическая реклама.

"НОТУ расценивает появление заявления от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по поводу "цензуры" как создание искусственного информационного повода с целью дискредитации Общественного. В связи с этим Общественный вещатель требует от "Оппозиционной платформы - За жизнь" опровергнуть недостоверную информацию, размещенную на официальном сайте политической партии", - требует НОТУ.

Как сообщалось, депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", член парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Юрий Павленко заявил, что требует, чтобы Комитет по вопросам свободы слова немедленно рассмотрел запрет к показу на UA: Первый рекламный ролик кандидата в президенты Ю.Бойко.

Он считает, что видеоролик оппозиционного кандидата в президенты запрещают к показу на UА Первый в связи с фразой: "Президент разбогател в десятки раз, украинские пенсионеры обеднели вдвое".

Теги: #бойко #ноту #юрий_бойко
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