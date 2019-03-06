Выборы2019

Выборы

11:11 06.03.2019

Бойко рассказал о своих главных пяти шагах после победы на выборах

3 мин читать
Бойко рассказал о своих главных пяти шагах после победы на выборах

Прекращение войны, возвращение людей и территорий — главные задачи сопредседателя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко, сообщает пресс-служба партии.

"Это главная задача, это то, что отличает нас от других политических сил. Я считаю, что я могу этого добиться. Несмотря на рейтинги, возможные имиджевые потери, я понимаю, насколько это важно", — отметил оппозиционный политик в "Большом интервью" трем украинским каналам.

Он подчеркнул, что есть только политический путь решения конфликта, поэтому необходимо искать компромисс.

"Нужно переходить к прямым переговорам со всеми сторонами конфликта. Должны быть официальные делегации с официальными директивами, которые смогут наработать предложения. Второе – должен быть особый статус этих территорий, потому что необходимо несколько лет для восстановления там мирной жизни. И закон об амнистии для тех, кто не был причастен к тяжким преступлениям", — акцентировал Ю.Бойко.

"Затем, когда будут наработаны предложения, нужно выходить на референдум и сказать: граждане Украины, мы предлагаем такой сценарий – да или нет? Если "да", то мы движемся дальше к подписанию мирного договора и возвращению территорий и людей", — отметил политик.

Второй важный шаг – это прекратить тарифный геноцид.

"Сегодня людей практически выбросили в позапрошлый век, когда они вынуждены перекрывать газ, потому что не в состоянии платить. Это позорная ситуация. Мы все время боролись за газификацию страны. Я был министром, и для меня эта задача была одной из приоритетных. И у нас показатель газификации был большим, чем в России. А сегодня, в результате этого тарифного геноцида, люди закрывают газ и ходят в свой же сад рубить деревья на дрова", — рассказал народный депутат.

Ю.Бойко подчеркнул, что решить тарифный вопрос можно уже сейчас: "Я зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9403, в котором рассчитано, как можно добиться снижения цены на газ до экономически обоснованной. Её потолок — это 4900 грн. за тысячу кубометров. Для всех категорий потребителей – для населения, коммунальной сферы, промышленности", — пояснил он.

Наполнение Пенсионного фонда, прекращение издевательства над пенсионерами – это третья задача.

"У нас бюджет 5 лет принимается за счет пенсионеров. Им практически заморозили пенсию, сегодня перед выборами пытаются каким-то образом подкупить их, добавив некую символическую сумму денег, которая в разы меньше, чем им положено по закону. Потому что по закону пенсии должны пересчитываться ежегодно на размер официальной инфляции", — акцентировал Ю.Бойко.

Оппозиционный политик отметил, что наполнение Пенсионного фонда, ликвидация дыры в нем – это, наверное, наиболее трудная задача, которая будет стоять перед новой властью, потому что это требует восстановления рабочих мест, поддержки реального сектора экономики, увеличения зарплат. В то же время с реальным, действенным контролем за ценами, чтобы зарплаты и пенсии не съела инфляция.

Четвертый шаг – контроль за работой правоохранительных органов, борьба с коррупцией и беспределом на улицах.

"Сегодня люди не чувствуют себя защищенными. Правоохранительные органы в основном занимаются борьбой между собой, а граждане остались один на один с преступностью. Необходимо восстановить доверие к правоохранительной системе, восстановить её функции", — сказал парламентарий.

Пятая задача — за 3-5 лет выйти на достаточно высокий, эффективный уровень экономики.

"Как будет проходить восстановление экономики? 6-7 отраслям, которые являются ведущими в стране, оказывается максимальная поддержка. И потом они как локомотив поднимают всю экономику. Для нас это космическая отрасль, сельское хозяйство, автомобильная отрасль, судостроение, самолетостроение, машиностроение. Потому что если в этих отраслях создается одно рабочее место, они дают 10-15 в других. Я уверен, что мы справимся с этой задачей, и за 3-5 лет в Украине будет эффективно работающая экономика", — подчеркнул Ю.Бойко.

Теги: #бойко #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:37 06.03.2019
У Зеленского рассказали, как борются с "чернухой"

У Зеленского рассказали, как борются с "чернухой"

18:55 05.03.2019
ЦИК зарегистрировала 418 международных наблюдателей на выборах президента Украины

ЦИК зарегистрировала 418 международных наблюдателей на выборах президента Украины

18:44 05.03.2019
НАТО готово помочь Украине защититься от "российских кибератак" на выборах - командующий силами альянса в Европе

НАТО готово помочь Украине защититься от "российских кибератак" на выборах - командующий силами альянса в Европе

18:38 05.03.2019
Бойко – лидер президентского рейтинга в Харьковской области – опрос Seetarget

Бойко – лидер президентского рейтинга в Харьковской области – опрос Seetarget

18:31 05.03.2019
ЦИК зарегистрировала 418 международных наблюдателей на выборах президента Украины

ЦИК зарегистрировала 418 международных наблюдателей на выборах президента Украины

17:37 05.03.2019
Священный Синод ПЦУ призывает украинцев сделать осознанный выбор президента Украины, "честно и по совести"

Священный Синод ПЦУ призывает украинцев сделать осознанный выбор президента Украины, "честно и по совести"

17:27 05.03.2019
Священный Синод ПЦУ призывает украинцев сделать осознанный выбор президента Украины, "честно и по совести"

Священный Синод ПЦУ призывает украинцев сделать осознанный выбор президента Украины, "честно и по совести"

16:31 05.03.2019
Наиболее масштабную агитацию в феврале проводили Порошенко, Тимошенко и Ляшко, также были активны Гриценко и Садовый – "Опора"

Наиболее масштабную агитацию в феврале проводили Порошенко, Тимошенко и Ляшко, также были активны Гриценко и Садовый – "Опора"

16:29 05.03.2019
ЦИК сняла Садового с выборов президента Украины по его заявлению

ЦИК сняла Садового с выборов президента Украины по его заявлению

16:22 05.03.2019
Руководящие должности в окружных комиссиях на выборах президента распределены пропорционально – "Опора"

Руководящие должности в окружных комиссиях на выборах президента распределены пропорционально – "Опора"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

Находящиеся за рубежом украинцы могут подавать заявления о включении в список избирателей до 25 марта - МИД

101 избирательный участок откроется за границей на выборах президента Украины - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Вилкул представил в Европарламенте План по восстановлению мира в Украине

Тимошенко: Президентские выборы еще не закончились, а мы уже начали процесс снижения тарифов

Верховный суд отменил решение суда в пользу Гриценко и оставил в силе разъяснение ЦИК о выплатах участвующим в агитации лицам, кроме одного абзаца

Тимошенко в Хмельницкой области рассказала, каким она видит будущее украинского АПК

ЦИК сняла Садового с выборов президента Украины по его заявлению

В "Опоре" рассказали, кто из кандидатов проводил наиболее масштабную агитацию в феврале

Руководящие должности в окружных комиссиях на выборах президента распределены пропорционально – "Опора"

Гриценко заявил, что налоговая милиция будет окончательно ликвидирована в случае его победы на выборах

Комитет по свободе слова должен рассмотреть запрет к показу на UA:Первый ролика Бойко - нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Юлия Тимошенко: Наша цель - единая и мирная Украина

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА