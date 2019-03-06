Выборы2019

Выборы

10:37 06.03.2019

У Зеленского рассказали, как борются с "чернухой"

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У Зеленского рассказали, как борются с "чернухой"

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского борются с антирекламой, "опустошая карманы политических оппонентов", рассказал в интервью "Украинской правде" руководитель диджитал-отдела штаба В.Зеленского Михаил Федоров.

В "Зе! Команде" объясняют, что по подсчетам экспертов, клик на такую ​​рекламу обходится от 3 до 6 гривен. Учитывая масштабы рекламной кампании - это 20 тысяч долларов в день.

"Мы недавно выкатили наш основной сайт - zе2019.сom. Там у нас есть статья со скриншотами этой антирекламы. Мы призываем людей: если вы видите эту рекламу, то нажимайте на нее максимально и всегда - чтобы тратить бюджеты наших оппонентов", - говорит М.Федоров.

"Мы заметили, что когда мы много нажимаем, то обычно у них заканчиваются деньги на поиск", - добавил он.

Он отметил, что "Зе!Команде" неизвестно, кто конкретно запускает чернуху против кандидата, но отслеживают некоторую тенденцию: "Трудно определить, кто это делает. Но очень странно - когда заходишь, скажем, в группу "Бенин клоун", то предлагает "страницы, похожие на эту". И там постоянно выбивает или страницу "Батькивщины", или Юлии Тимошенко".

"Такое совпадение. Просто люди, которые лайкают одну страницу, лайкают и другую. У меня даже скриншот был. Учитывая то, что это массовые политические группы, то это может быть и совпадение. Поэтому мы не можем говорить, кто конкретно запускает эту чернуху. Но реально рекламы очень много", - говорит М.Федоров.

Теги: #реклама #зекоманда #выборы
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