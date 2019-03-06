Тимошенко: Президентские выборы еще не закончились, а мы уже начали процесс снижения тарифов

Решение Окружного админсуда г.Киева о незаконности повышения цен на газ правительством в 2016 году стало базой для снижения тарифов вдвое, о котором и обещала лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Вчера мы с вами выиграли суд. Два года мы судились с правительством за то, что они незаконно поставили цену на газ и необоснованно", - отметила политик во время митинга в г.Красилов Хмельницкой области.

По словам Ю.Тимошенко, накануне выборов "суд решился нарушить команду президента и принял решение, что Кабинет Министров не имел права устанавливать такую ​​цену, что она завышена и должна быть снижена немедленно".

"Теперь у нас есть база для того, чтобы новый президент сразу после президентских выборов вернул старый порядок, когда украинский газ шел украинцам, и поставил вдвое более низкую цену на газ. Ведь даже суд сказал, что это правильно", - отметила кандидат в президенты.

Ю.Тимошенко обратила внимание на то, что после снижения цены на газ, стоимость тарифов на тепло и горячую воду также будут снижены вдвое.

"Только смена нынешней власти позволит украинцам избежать дальнейшего подорожания тарифов, которые Петр Порошенко планирует увеличить еще на 43% в целом за год", - убеждена Ю.Тимошенко.