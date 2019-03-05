Бойко – лидер президентского рейтинга в Харьковской области – опрос Seetarget

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 28,3% избирателей Харьковской области из тех, кто пойдет голосовать, отдали бы свой голос Юрию Бойко, свидетельствуют результаты опроса компании Seetarget.

Согласно исследованию, за Ю.Бойко следует Владимир Зеленский с 21,2%. У Юлии Тимошенко – 12,7%, она на третьем месте. Четвертое место удерживает действующий президент Петр Порошенко – 7,9%. На пятом – Анатолий Гриценко с 7,3%.

По данным социологов, в голосовании на выборах президента и Верховной Рады будут принимать участие 76,5% респондентов. Из них 43,5% будут обязательно голосовать, 33% точно не уверены, но скорее всего будут.

Опрос проводился методом индивидуального интервью по месту проживания респондентов с 22 февраля по 1 марта 2019 года. Всего опрошено 801 респондент в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.