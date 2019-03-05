Священный Синод ПЦУ призывает украинцев сделать осознанный выбор президента Украины, "честно и по совести"

Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) призывает избирателей изучить программы кандидатов на пост президента Украинского государства и сделать осознанный выбор.

"Дорогие избиратели! Мы призываем вас использовать время, которое осталось до дня голосования, для ознакомления с кандидатами и их программами, чтобы в день голосования, 31 марта, помолившись, прийти на избирательные участки и сделать ответственный, осознанный выбор", - говорится в обращении Священного Синода ПЦУ к украинцам по поводу выборов президента страны, обнародованном на сайте Церкви.

В ПЦУ напомнили, что Украина более пяти лет вынуждена обороняться от широкомасштабной агрессии Российской Федерации. "В условиях навязанной агрессором нашему народу войны во время голосования следует особенно учитывать, что президент является верховным главнокомандующим. Поэтому от нашего выбора зависит приближение победы над агрессором и достижение не капитуляции перед врагом, к которой, говоря о мире, фактически призывает часть политиков, а настоящего справедливого мира", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, Синод обращает внимание на моральную составляющую выборов. В частности, призывает избирателей не продавать свой голос "ни за деньги или другие материальные ценности, ни за сладкие обещания", а сделать свой выбор "честно и по совести, руководствуясь здравым смыслом и собственными мировоззренческими убеждениями".

"Наша общая задача - сохранить государственность, независимость и единство Украины. Поэтому оценивайте кандидатов не по обещаниям, а по плодам их дел, по способности справиться с поставленными перед главой государства задачами. От голоса каждого, от решения избирателей в день голосования действительно зависит, каким будет наше общее будущее", - подытожил Священный Синод ПЦУ.