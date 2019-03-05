Выборы2019

Выборы

16:28 05.03.2019

ЦИК сняла Садового с выборов президента Украины по его заявлению

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ЦИК сняла Садового с выборов президента Украины по его заявлению

Центральная избирательная комиссия отменила свое решение о регистрации мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового кандидатом на пост президента Украины по его заявлению.

Соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании во вторник.

4 марта А.Садовый подал заявление об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины после того, как 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Теги: #садовый #цик
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