Гриценко заявил, что налоговая милиция будет окончательно ликвидирована в случае его победы на выборах

Вместо налоговой милиции в Украине должен работать орган, ориентированный на поиск системных проблем в сфере бизнеса, которые затем будут ложиться в основу законодательных инициатив или правительственных решений, считает лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Еще в 2009 году я первым внес законопроект о ликвидации налоговой милиции. Главным аргументом было то, чтобы она не кошмарила бизнес. Более 10 тысяч работников с должностным окладом в рядового водителя выше, чем у командующего сухопутных войск ВС нарушали 4-5 тысяч уголовных дел. До суда доходило 7-8, а в основе судебных решений ложилось 2-3. За другие откупались. Налоговая милиция будет окончательно ликвидирована", - сказал А.Гриценко на форуме Национальной бизнес-коалиции в понедельник, сообщается на официальном сайте политика.

Кроме этого, на посту президента А.Гриценко планирует лишить СБУ, ГПУ и Нацполицию влияния на экономический процесс. Политик подчеркнул, что только закон должен быть основой экономической деятельности, а не лоббирование чьих-то интересов.

Вместо налоговой милиции, уверен кандидат в президенты, должен работать орган, ориентированный на мониторинг проблем в сфере предпринимательства.

"Этот орган не должен быть военизированным. Он должен ориентироваться на мониторинг, на аналитику, на выявление не только фактов, но и поиск системных проблем, которые потом должны ложиться в основу законодательных инициатив или правительственных решений", - отметил он.