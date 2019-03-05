Выборы2019

Выборы

15:55 05.03.2019

Гриценко заявил, что налоговая милиция будет окончательно ликвидирована в случае его победы на выборах

1 мин читать
Гриценко заявил, что налоговая милиция будет окончательно ликвидирована в случае его победы на выборах

Вместо налоговой милиции в Украине должен работать орган, ориентированный на поиск системных проблем в сфере бизнеса, которые затем будут ложиться в основу законодательных инициатив или правительственных решений, считает лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Еще в 2009 году я первым внес законопроект о ликвидации налоговой милиции. Главным аргументом было то, чтобы она не кошмарила бизнес. Более 10 тысяч работников с должностным окладом в рядового водителя выше, чем у командующего сухопутных войск ВС нарушали 4-5 тысяч уголовных дел. До суда доходило 7-8, а в основе судебных решений ложилось 2-3. За другие откупались. Налоговая милиция будет окончательно ликвидирована", - сказал А.Гриценко на форуме Национальной бизнес-коалиции в понедельник, сообщается на официальном сайте политика.

Кроме этого, на посту президента А.Гриценко планирует лишить СБУ, ГПУ и Нацполицию влияния на экономический процесс. Политик подчеркнул, что только закон должен быть основой экономической деятельности, а не лоббирование чьих-то интересов.

Вместо налоговой милиции, уверен кандидат в президенты, должен работать орган, ориентированный на мониторинг проблем в сфере предпринимательства.

"Этот орган не должен быть военизированным. Он должен ориентироваться на мониторинг, на аналитику, на выявление не только фактов, но и поиск системных проблем, которые потом должны ложиться в основу законодательных инициатив или правительственных решений", - отметил он.

Теги: #анатолий_гриценко #налоговая_милиция #гриценко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:53 04.03.2019
Гриценко заявил, что вернет Саакашвили украинское гражданство в случае победы на выборах

Гриценко заявил, что вернет Саакашвили украинское гражданство в случае победы на выборах

13:28 04.03.2019
Верховный суд 4 марта рассмотрит апелляцию ЦИК на решение суда о признании недействительным разъяснения по агитации

Верховный суд 4 марта рассмотрит апелляцию ЦИК на решение суда о признании недействительным разъяснения по агитации

11:48 04.03.2019
Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

14:33 02.03.2019
Гнап призывает "Силу людей" поддержать Гриценко как единого кандидата на пост президента Украины

Гнап призывает "Силу людей" поддержать Гриценко как единого кандидата на пост президента Украины

20:48 01.03.2019
Букмекеры повысили ставки на президентство Гриценко после снятия Садового в его пользу

Букмекеры повысили ставки на президентство Гриценко после снятия Садового в его пользу

19:23 01.03.2019
Залищук и Найем заявили, что поддержат Гриценко

Залищук и Найем заявили, что поддержат Гриценко

16:22 01.03.2019
Гнап готов отказаться от участия в президентской кампании в пользу Гриценко, но для этого нужно решение "Силы людей"

Гнап готов отказаться от участия в президентской кампании в пользу Гриценко, но для этого нужно решение "Силы людей"

16:17 01.03.2019
Гнап готов отказаться от участия в президентской кампании в пользу Гриценко, но для этого нужно решение "Силы людей"

Гнап готов отказаться от участия в президентской кампании в пользу Гриценко, но для этого нужно решение "Силы людей"

15:08 01.03.2019
При отказе Садового от участия в предвыборной гонке часть его избирателей поддержат Порошенко, прогнозируют в штабе действующего президента

При отказе Садового от участия в предвыборной гонке часть его избирателей поддержат Порошенко, прогнозируют в штабе действующего президента

14:26 01.03.2019
Снятие Садовым своей кандидатуры в пользу Гриценко частично отберет голоса у Порошенко - мнение

Снятие Садовым своей кандидатуры в пользу Гриценко частично отберет голоса у Порошенко - мнение

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

Находящиеся за рубежом украинцы могут подавать заявления о включении в список избирателей до 25 марта - МИД

101 избирательный участок откроется за границей на выборах президента Украины - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Опоре" рассказали, кто из кандидатов проводил наиболее масштабную агитацию в феврале

Руководящие должности в окружных комиссиях на выборах президента распределены пропорционально – "Опора"

Комитет по свободе слова должен рассмотреть запрет к показу на UA:Первый ролика Бойко - нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Юлия Тимошенко: Наша цель - единая и мирная Украина

Разъяснение ЦИК не содержит реалистичных механизмов контроля над "возмещением расходов" гражданам, привлеченным к агитации – "Опора"

ЦИК называет обвинения в связи с закупкой бюллетеней попыткой делегитимизации избирательного процесса

Тимошенко: Признание судом незаконным первого повышения цены на газ означает, что остальные повышения также незаконны

Более 131 тыс. правоохранителей будут обеспечивать безопасность на выборах в Украине - МВД

Коломойский: Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских

Наливайченко: Новый Президент Украины должен предложить эффективный национальный план действий для деоккупации и восстановления мира

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА