Юлия Тимошенко: Наша цель - единая и мирная Украина

Люди хотят мира и восстановления единства Украины, и новая власть должна сделать все для этого, заявила лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Политик утверждает, что война является самым большим препятствием для движения страны вперед: "Враги хотят видеть нас растерянными и разъединенными. Но мы способны этому противостоять", - сказала Ю.Тимошенко во время митинга в Каменце-Подольском, сообщает пресс-служба "Батькивщини".

Кандидат в президенты подчеркнула, что Украине нужна сильная контрактная армия, присоединение к системе коллективной безопасности НАТО и новый переговорный процесс в формате "Будапешт плюс", в которую должны быть вовлечены страны-гаранты - США, Великобритания, а также Франция, Китай, Германия и ЕС.

"Не менее важными для победы является наведение порядка в государстве и пресечения коррупции и мародерства в тылу", - добавила она.

Остановить "бизнес на крови" и привлечь к ответственности всех виновных в хищении народных денег, собранных для армии - именно с этого должна начать новая власть, уверена Ю.Тимошенко.