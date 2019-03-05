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13:26 05.03.2019

Разъяснение ЦИК не содержит реалистичных механизмов контроля над "возмещением расходов" гражданам, привлеченным к агитации – "Опора"

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Разъяснение ЦИК не содержит реалистичных механизмов контроля над "возмещением расходов" гражданам, привлеченным к агитации – "Опора"

Постановление Центральной избирательной комиссии Украины с разъяснением по предвыборной агитации не содержит действенных механизмов контроля над законным характером возмещения расходов гражданам, привлеченным к проведению агитации, отмечают в гражданской сети "Опора".

"Без эффективной системы контроля и верификации таких выплат, настоящей отчетности юридических лиц-подрядчиков распорядителей избирательных фондов под сомнение могут быть поставлены расследования фактов подкупа избирателей. Это связано с тем, что на законодательном и подзаконном уровнях пока не существует инструментов предупреждения предоставления незаконной выгоды избирателям под видом компенсаций расходов на логистику агитационной деятельности", - говорится в отчете организации по результатам наблюдения в феврале 2019 года на выборах президента Украины.

"Опора" считает необходимым пересмотреть разъяснение ЦИК от 22 февраля с привлечением широкого спектра экспертов в сфере выборов и финансовой деятельности.

В организации также подчеркивают, что правоохранительные органы Украины обязаны приложить максимальные усилия для оперативного расследования фактов с признаками подкупа избирателей.

В "Опоре" отмечают, что ее наблюдатели не зафиксировали инцидентов, связанных с подкупом избирателей по схеме "голос в обмен на неправомерную выгоду", но заявления СБУ о выявлении фактов по организации подкупа избирателей в интересах кандидата Юлии Тимошенко и имеющиеся сообщения о денежных выплатах агитаторам кандидата Петра Порошенко должны быть оперативно расследованы.

Теги: #цик #опора #выборы
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