Коломойский: Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявляет, что кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский является для него символом смены поколений, а не способом взять реванш у действующей власти за национализацию "ПриватБанка".

В комментарии журналисту программы BBC Newsnight, отвечая на вопрос, являются ли эти выборы для него шансом взять реванш в ситуации с ПриватБанком, И.Коломойский сказал: "Нет, это вообще не связанные вещи, у нас нет вопроса мести… Для меня Зеленский – это не персоналия, это некий символ – символ смены поколений".

"Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", - добавил бизнесмен.

Кроме того, И.Коломойский отверг обвинения в выводе денег из ПриватБанка во времена его владения данным финучреждением.

"В современном мире деньги никуда не могут деться. Они с одних счетов должны попасть на другие счета. Если они покажут, куда и сколько мы забрали, то мы готовы, конечно же, все вернуть", - заявил бизнесмен.

Сам В.Зеленский в комментарии BBC Newsnight опроверг утверждение, что он является креатурой И.Коломойского. "Это неправда. Я никакая не игрушка в руках Коломойского", - сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста о том, будет ли закрыто расследование против И.Коломойского в случае победы В.Зеленского на выборах президента, он заявил: "Все мы перед законом равны, будь-то человек, будь-то олигарх, будь-то крупнейший бизнесмен. Если кто-то что-то украл, и это доказано правоохранительными органами, человек обязан вернуть – никто ничего (расследований - ИФ) закрывать не будет".