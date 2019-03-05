Тимошенко: Признание судом незаконным первого повышения цены на газ означает, что остальные повышения также незаконны
Кандидат на пост президента Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что признание Окружным административным судом Киева незаконности повышения цен на газ для населения правительством в 2016 году, является большой победой, которая свидетельствует о том, что все дальнейшее ценообразования также было необоснованным.
"Это суд знаковый, он длился более двух лет. Они долго не могли вынести решение, ведь суд находился под бешеным давлением. Но в конце концов решился и принял два решения: цена установлена незаконно постановлением правительства (№ 315 от 2016 года) и является необоснованной", - сказала Ю.Тимошенко во время встречи с главными редакторами местных СМИ на Хмельнитчине во вторник, сообщает пресс-служба "Батькивщины".
Как пояснила политик, постановление, которое суд отменил и признал незаконным, сейчас уже не действует, потому что после него были приняты новые постановления о новых ценах на газ. Вместе с тем, выразила убеждение она, если первое повышение цены на газ признано судом незаконным, то это означает, что остальные повышения также незаконны.
"Это большая победа", - отметила кандидат в президенты Украины.
"Она развенчала "миф", который власть навязывала украинцам о том, что якобы цена на газ является рыночной. Как заверила председатель партии, она является монопольной на 100% и установлена постановлением правительства - такого нигде в мире больше нет", - говорится в сообщении.
Лидер "Батькивщины" убеждена, что политическую ответственность за подорожание газа несет лично президент, ведь именно его указом назначаются члены Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая устанавливает тарифы.
"5 лет власть объявляет, что мы не потребляем российский газ. Но - это обман. То, что за учетом называют европейским газом, на самом деле является российским газом, который украинцам перепродают через посредников с переплатой", - сказала также Ю.Тимошенко, добавив, что в случае ее победы на выборах президента Украины ответственные за грабеж людей будут привлечены к ответственности.
Как сообщалось, 4 марта 2019г Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Ю.Тимошенко и общественного движения "Тарифная мобилизация", признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.
В тот же день пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук сообщил, что Кабмин намерен оспорить это решение Окружного админсуда Киева. "Кабинет министров будет подавать апелляцию и обжалует это решение в установленном порядке", - написал В.Рябчук на своей странице в соцсети Facebook.
В то же время, он обратил внимание на то, что решением суда, о котором идет речь, отменено постановление, которое уже утратило силу. "Обжалованное постановление Кабинета министров Украины от 27 апреля 2016 года №315 утратило силу согласно постановлению Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года №867 "Об утверждении положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа ", - добавил В.Рябчук.