Наливайченко: Новый Президент Украины должен предложить эффективный национальный план действий для деоккупации и восстановления мира

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заявил, что его цель в рамках выполнения национального плана действий для восстановления мира - объединить возможности всех международных организаций и совместными усилиями заставить российские оккупационные войска и спецслужбы убраться с территории Украины.

"Нам всем стало окончательно ясно: Петр Порошенко неспособен предотвратить человеческие потери, освободить украинских заложников, организовать гуманитарную и экономическую помощь пострадавшим от агрессии РФ. Я четко понимаю: новый Президент Украины должен предложить эффективный национальный план действий для деоккупации и восстановления мира. Именно поэтому подготовил и представил такой план действий", - говорится в сообщении на официальной странице в Facebook политика в понедельник вечером.

В.Наливайченко подчеркнул, что его президентский план для восстановления мира имеет цель как можно быстрее вернуть мир и полноценную жизнь в Украине. В то же время главная задача - это деоккупация Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым.

"Иду в президенты, чтобы добиться мира, дать безопасность гражданам, вернуть воинов домой живыми, освободить из плена наших граждан и восстановить развитие Украины", - добавил он.