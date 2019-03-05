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11:46 05.03.2019

Наливайченко: Новый Президент Украины должен предложить эффективный национальный план действий для деоккупации и восстановления мира

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Наливайченко: Новый Президент Украины должен предложить эффективный национальный план действий для деоккупации и восстановления мира

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заявил, что его цель в рамках выполнения национального плана действий для восстановления мира - объединить возможности всех международных организаций и совместными усилиями заставить российские оккупационные войска и спецслужбы убраться с территории Украины.

"Нам всем стало окончательно ясно: Петр Порошенко неспособен предотвратить человеческие потери, освободить украинских заложников, организовать гуманитарную и экономическую помощь пострадавшим от агрессии РФ. Я четко понимаю: новый Президент Украины должен предложить эффективный национальный план действий для деоккупации и восстановления мира. Именно поэтому подготовил и представил такой план действий", - говорится в сообщении на официальной странице в Facebook политика в понедельник вечером.

В.Наливайченко подчеркнул, что его президентский план для восстановления мира имеет цель как можно быстрее вернуть мир и полноценную жизнь в Украине. В то же время главная задача - это деоккупация Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым.

"Иду в президенты, чтобы добиться мира, дать безопасность гражданам, вернуть воинов домой живыми, освободить из плена наших граждан и восстановить развитие Украины", - добавил он.

Теги: #деоккупация #мир #наливайченко #валентин_наливайченко
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