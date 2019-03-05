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11:23 05.03.2019

Бойко: После выборов все льготы и соцвыплаты будут восстановлены

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Бойко: После выборов все льготы и соцвыплаты будут восстановлены

Из-за антисоциальной политики нынешней власти в 2014 году чернобыльцы были лишены льгот и соцвыплат, потому после победы на президентських выборах 31 марта 2019 года эта ситуация буде исправлена, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко.

"В конце 2014-го года решением парламента, одним махом, забрали все льготы: бесплатные лекарства, бесплатный проезд, лечение, скидку 50% на коммунальные услуги. Конечно, мы голосовали против этого. Власть рассказывала, что не хватает денег, что нужно экономить. При этом принимается бюджет, по которому силовым структурам добавили денег, а у чернобыльцев и других незащищенных слоев населения забрали. Это абсолютная несправедливость, и она будет ликвидирована", — подчеркнул оппозиционный политик во время рабочей поездки в Полтаву, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы — За жизнь".

По словам политика, после обращения в Конституционный Суд льготы были восстановлены, но правительство не выполняет данное решение.

"Это уголовное преступление, и они будут отвечать за него по закону, мы привлечем их к ответственности. Они нарушили решение Конституционного Суда и обокрали людей", — сказал Ю.Бойко.

"Я обещаю, что справедливость будет восстановлена, после смены власти мы вернем чернобыльцам все льготы, которые были до 2014 года. Мы не просто так за это боролись", — подытожил политик.

Теги: #чернобыльцы #бойко #льготы
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