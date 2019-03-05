Выборы2019

Выборы

11:03 05.03.2019

Почти 40 сообщений о нарушениях на выборах поступили в Нацполицию за понедельник

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Почти 40 сообщений о нарушениях на выборах поступили в Нацполицию за понедельник

За прошедшие сутки, 4 марта, на территории Украины полиция зафиксировала еще 38 сообщений о нарушениях, связанных с выборами президента страны, и по двум сообщениям правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований, сообщает Департамент коммуникации МВД.

"В городе Киев зафиксировано 8 нарушений, в Донецкой области - 7, Днепропетровской, Николаевской и Одесской - по 3", - говорится в обнародованной во вторник утром информации.

Касательно внесенных в ЕРДР сообщений, то в МВД отметили, что в Соломенском районе Киева на улице двое лиц повредили агитационную палатку кандидата в президенты Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

"В тот же день в Шевченковском районе Киева на крыше жилого дома, возле офиса кандидата в президенты Украины, был обнаружен и изъят неустановленный предмет. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) УК Украины", - сообщили в Департамент коммуникации министерства, напомнив о произошедшем накануне резонансном событии.

В МВД Украины отмечают, что всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 2411 сообщений, связанных с выборами. Из них больше всего в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, и Одесской областях.

"В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1428, подкупом избирателей - 261, хулиганством - 86 и повреждением имущества – 54", - говорится в сообщении.

Всего по указанным фактам начато 119 уголовных производств, из них 53 связаны с нарушением избирательного законодательства, 66 - с проведением предвыборной кампании.

"20 лицам сообщено о подозрении по 12 уголовным производствам, 3 из которых направлены в суд… Закрыто в порядке ч.1 ст.284 УПК Украины 15 уголовных производств", - отмечают в Департаменте коммуникации министерства.

Вместе с тем, добавляют в МВД, по 437 фактам проводится проверка согласно закону Украины "Об обращениях граждан". Составлено 478 протоколов об административных правонарушениях: по 56 протоколам наложены штрафы, по 15 производства закрыты, 8 человек освобождены от ответственности.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Теги: #нарушения #полиция #выборы
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