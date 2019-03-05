Оппозиционные силы начали объединение вокруг Вилкула и его "Совместной инициативы мира"

В Киеве состоялся Форум оппозиционных сил, на котором глава партии "Сильная Украина" Светлана Фабрикант, лидер партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин и руководитель исполкома общественного движения "Партия мира" Максим Гольдарб поддержали кандидата в президенты от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, сообщает пресс-служба "Оппоблока".

Они первыми поставили свои подписи под разработанной А.Вилкулом "Совместной инициативой мира" - дорожной картой развития Украины и прекращения войны.

"Наши избиратели ожидают объединения, а руководство страны хочет раздробить оппозиционное поле. Они знают, что во втором туре я выиграю у любого представителя власти. Поэтому призываю к объединению с нами и поддержке "Совместной инициативы мира" всех оппозиционных политиков, которые выступают за мир и развитие нашей страны", - заявил А.Вилкул во время Форума.

Подписные листы "Совместной инициативы мира" участники Форума разослали штабам всех кандидатов в президенты от оппозиционных сил.

"Я поддержал предложения Александра Вилкула, присоединился к "Совместной инициативе мира" и буду всеми своими силами и возможностями помогать ему пока как кандидату в президенты, а в скором будущем как президенту нашей страны, добиваться в нашей стране мира и процветания для людей по всем жизненным направлениям нашей необъятной большой страны", - сказал Михаил Добкин, лидер партии "Христианские социалисты" после церемонии подписания.

"Совместная инициатива мира" направлена на восстановление справедливости и наказание всех виновных в разжигании войны и разворовывании армии.

Социально-экономическая часть дорожной карты предлагает объединить усилия для перезапуска экономики. Добиться этого позволит пятилетний план по созданию нових предприятий и миллионов новых рабочих мест с высокой заработной платой. Оживление экономики повысит поступления в бюджет, что станет основой для реального повышения пенсий и социальных выплат.

"Те люди, которые хотели бы жить в мирной, процветающей стране, где будут здоровыми и образованными наши дети, где будут защищённые старики, самое главное, где не будет проливаться кровь, как с одной, так и с другой стороны, эти люди должны были бы поддержать Мирную инициативу Александра Вилкула. Поэтому "Сильная Украина", вне всякого сомнения, приняла такое решение, и Мирная инициатива нами поддержана. Самое главное, что мы уверены, что после 31 марта она начнёт рабо тать", - отметила Светлана Фабрикант, председатель партии "Сильная Украина".

Устойчивое развитие страны без политических кризисов и коррупции в верхах обеспечит новая Конституция, которая будет принята на всенародном референдуме и которая закрепи внеблоковый нейтральный статус Украины по примеру Австрии и Швейцарии.

Мирный план предусматривает, что уже в первые дни после победы Вилкула перестанут стрелять на Донбассе. Для достижения устойчивого мира и возвращения мирного Донбасса в Единую Украину понадобится 6-8 месяцев. Для этого будут организованы пряме переговоры с США и Россией для принятия совместной резолюции Совета Безопасности ООН, на которую не наложит вето ни одна из сторон. Резолюция будет предусматривать введение миротворческого контингента в состав которого войдут дружественные и нейтральные страны (Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Финляндия, Швеция, Австрия). На неподконтрольных Украине территориях начнет работу временная международная администрация под эгидой ООН. Будут проведены выборы по украинскому законодательству с участием украинских политических партий, тогда их признает весь мир.

Параллельно - принятие пакета законопроектов по логике Минских соглашений, которые украинская власть и так обязалась принять 4,5 года назад. Будет проведена реинтеграция Донбасса, созданы правовые и экономические условия для возвращения беженцев. Для финансирования восстановления региона предусматривается создать специальные условия для привлечения инвестиций и учредить международный клуб доноров для финансирования конкретных проектов.