ЦИК увеличила смету расходов на выборы президента

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) увеличили более чем на 6,7 млн гривен смету расходов на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

"Комиссия внесла изменения в Смету расходов Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года, утвержденного постановлением ЦИК от 3 января 2019 № 6 (с изменениями, внесенными постановлением ЦИК от 11 февраля 2019 № 284), изложив его в новой редакции. После внесенных изменений сумма расходов Комиссии увеличилась на 6 млн 74 тыс. 671 гривну", - сообщает пресс-служба ЦИК в Фейсбук.

Сейчас смета составляет более 282 миллионов гривен.