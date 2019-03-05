Выборы2019

Выборы

09:46 05.03.2019

ЦИК увеличила смету расходов на выборы президента

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ЦИК увеличила смету расходов на выборы президента

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) увеличили более чем на 6,7 млн гривен смету расходов на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

"Комиссия внесла изменения в Смету расходов Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года, утвержденного постановлением ЦИК от 3 января 2019 № 6 (с изменениями, внесенными постановлением ЦИК от 11 февраля 2019 № 284), изложив его в новой редакции. После внесенных изменений сумма расходов Комиссии увеличилась на 6 млн 74 тыс. 671 гривну", - сообщает пресс-служба ЦИК в Фейсбук.

Сейчас смета составляет более 282 миллионов гривен.

Теги: #цик #деньги #выборы
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