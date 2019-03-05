Выборы2019

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09:39 05.03.2019

Порошенко: Пока армия защищает страну, мой долг защитить ВСУ от коррупционеров

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Порошенко: Пока армия защищает страну, мой долг защитить ВСУ от коррупционеров

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что одним из главных его задач - защитить армию от коррупционеров-казнокрадов и политиканов.

"Пока армия защищает страну, считаю своим долгом защитить саму армию от коррупционеров-казнокрадов. Так же и от политиканов, которые на основе отдельных реальных недостатков, или вообще фейков, пытаются очернить и перечеркнуть все сдвиги в укреплении обороноспособности страны, достигнутые в течение последних пяти лет", - подчеркнул глава государства во время заседания Совета регионального развития Николаевской области в понедельник.

Теги: #армия #видео2019 #порошенко #коррупция #украина
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