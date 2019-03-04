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19:43 04.03.2019

Тимошенко на Буковине: Новая власть начнет действовать с первых дней

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Тимошенко на Буковине: Новая власть начнет действовать с первых дней

Долгосрочные кредиты под низкие проценты для бизнеса и доступная ипотека, возвращение реальной помощи семьям с детьми, современная медицина, европейские зарплаты - это конкретные задачи Нового экономического курса, пошагового плана восстановления Украины, который будет воплощен в жизнь сразу после выборов, заявила лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко, посещая Буковину в рамках всеукраинского предвыборного тура.

"Наша задача - увеличить доходы людей и поднять экономику, внедрить медицинское страхование и справедливую пенсионную реформу, а также сделать все условия для комфортной жизни украинцев в своей стране. Надо увеличить доходы людей не менее в 3,5 раза и поднять их хотя бы до уровня Польши", - заявила она в понедельник на митинге в Старожинцах, сообщают в пресс-службе партии.

Ю.Тимошенко убеждена, что выполнение разработанного под ее руководством плана изменений создаст условия для реализации украинцев на собственной земле.

"В Новом экономическом курсе запланирована правильная политика, которая даст возможность Национальному банку финансировать под 3-5% годовых все: и кредиты для ведения бизнеса, и кредиты для приобретения жилья", - рассказала лидер "Батькивщины" жителям Новоселицы.

При этом политик отметила, что особое внимание новая власть уделит проблеме сокращения населения Украины. Преодолеть угрожающую тенденцию, когда смертность вдвое превышает рождаемость, по мнению политика, поможет и увеличение государственной помощи при рождении детей.

"С первых дней новая власть вернет помощь при рождении ребенка 50 тыс. грн - при рождении первого ребенка, 100 тыс. грн - на второго и 150 тыс. грн - на третьего и больше. И у детей будут равные возможности для развития и получения современного образования", - отметила кандидат в президенты в Хотине.

В то же время первое, на чем, по ее словам, она должна сосредоточиться после победы на выборах, - прекращение войны и обеспечения мира на условиях Украины, а также оккупированных ныне Донбасса и Крыма.

"Мы вернем мир и все у нас будет хорошо!", - подытожила лидер "Батькивщины".

Теги: #буковина #тимошенко #юлия_тимошенко #выборы
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