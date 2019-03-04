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19:07 04.03.2019

Прослушка по ул.Белорусская в Киеве не связана с кандидатами в президенты Украины или их окружением - СБУ

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Прослушка по ул.Белорусская в Киеве не связана с кандидатами в президенты Украины или их окружением - СБУ

В Службе безопасности Украины заявляют, что оперативно-технические мероприятия, проводимые по ул.Белорусская, 26 в Киеве, никак не связаны с кандидатами в президенты Украины или их окружением.

"СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением. По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты", - сказано в сообщении СБУ на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

По информации спецслужбы, все действия происходят на основании определения суда в отношении лица, которое никак не связано с избирательной кампанией.

Ранее в этот день полиция Киева сообщила, что проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на ул.Белорусской в столице, которое обнаружил охранник кандидата в президенты рассказал на крыше жилого дома.

Информация о находке передана в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины, зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений райуправления полиции.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что найденное оборудование является аппаратурой для прослушки. "Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование. Где граница между соревнованием в борьбе за пост и преступлением?", - написал министр в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Вместе с тем, как сообщил член коллегии МВД Украины, народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, прослушивающие устройства, которые нашли в офисе В.Зеленского - специального назначения.

Теги: #зеленский #сбу #прослушка
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