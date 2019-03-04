Выборы2019

Выборы

18:40 04.03.2019

Кандидат Богословская. Мой главный конкурент - Тимошенко - "Главком"

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Кандидат Богословская. Мой главный конкурент - Тимошенко - "Главком"

Эксклюзивное интервью Инны Богословской "Главкому"

(подается на языке оригинала)

Кандидат у президенти Інна Богословська у політиці майже 20 років: свій шлях в органах влади у 2007 році розпочала з посади заступника міністра юстиції. До Верховної ради потрапила того ж року за списками "Партії регіонів". До парламенту пройшла і на наступних виборах у лавах "регіоналів". Про вихід з фракції і партії заявила однією з перших, 30 листопада 2013 після силового розгону Євромайдану.

Старт кар’єри Богословської пов’язували з олігархом Віктором Пінчуком, зятем екс-президента Леоніда Кучми. Вона й сама визнає дружбу з Пінчуком. За даними ЗМІ, партія "Віче", яку певний час очолювала Богословська – проект Пінчука. До слова, "Віче" та Богословська під час передвиборчої компанії у 2000-х отримували активну підтримку від телеканалів олігарха. 

Богословська запам’яталася низкою епатажних вчинків. Так, в ефірі одного з телеканалів у серпні минулого року вона вдарила колишнього міністра транспорту і зв'язку Євгена Червоненка. Інну Германівну обурила фраза Червоненка, який на репліку "я базарною мовою не розмовляю" відповів екс-нардепу, що вона так розмовляє, "коли приходить про гроші". Богословська з криком "по які гроші?" кинулася до Червоненко і намагалася вдарити його по обличчю, однак той встиг підставити плече. 

Богословська принесла в банк необхідний внесок для участі у президентських виборах – 2,5 млн грн –  кешем. Відео процесу внесення грошей Богословська опублікувала в Instagram. На ньому видно, як вона сидить на стільці біля каси, а біля неї стоїть великий чорний пакет із пачками грошей. "Хочемо простим людям показати, як це виглядає", – сказала кандидат у президенти. Така відкритість не викликала схвалення у користувачів інтернету. 

Анкета кандидата у президенти

Зріст

170

Вага

74

Знак зодіаку

Лев

Улюблений колір

Колір сонця

Що дає відчуття щастя?

Гармонія

Що найбільше лякає?

Що не зроблю те, що маю зробити

Що найбільше дратує?

Войовниче невігластво

Ким хотіли стати у дитинстві?

Вчителькою

Улюблена гра?

Баскетбол

Хто Вас привів у політику?

Сама прийшла

Кого вважаєте основним конкурентом?

Тимошенко

Кому ніколи не потиснете руку?

Порошенку, Тимошенко, Медведчуку та ще є…

Хто для вас моральний авторитет?

Тетчер, Ганді, Гузар

Остання прочитана книжка?

"Дорога к свободе.  Интервью с Кахой Бендукидзе"

Якою мовою думаєте?

В залежності від мови середовища: українською, російською, англійською

Як часто ходите до церкви?

За потребою, в середньому раз на 1-2 тижні 

У які прикмети вірите?

Коли на небі "перисті" хмари – буде зміна погоди

Яких звичок хотіли б позбутися?

Занадто довіряти людям

Ким би стали, якби не були політиком?

Консультантом зі стратегування

Скільки грошей вам потрібно для щастя?

Багато – бо багато потрібно зробити для розвитку людей.

Що вважаєте своєю найбільшою помилкою у житті?

Витрати на політику всього заробленого

Що вважаєте своїм найголовнішим досягненням у житті?

Ще попереду – на посаді президента

Що має статися, щоб ви пішли з політики?

За п’ять років президентства зроблю що треба – та піду з політики

Ваше перше рішення на посаді президента?

Указом ліквідую Державне управлення справами (ДУСю) та скличу Віче.

 

Декларація кандидата

У користуванні Богословської є дві квартири площею 100 і 138,50 кв. м у Харкові та Києві відповідно.
Ряд дорогоцінних ювелірних виробів: старовинне кільце з діамантом, кільце з діамантами, старовинні сережки з діамантами, старовинний перстень з топазами і діамантами, сережки з топазом і діамантами; сережки з чорними перлами, діамантами та рубіном, кольє з білих перлів, старовинне кольє з бурштином, три комплекти ювелірних виробів (перстень і сережки з бірюзою; сережки та перстень з рубінами, смарагдами і корундом; кільце та сережки з білими перлами і діамантами).
Дві норкові шуби, шуба з ягняти, пальто, дві вечірні сукні.
Старовинна індійська книжкова шафа, індійський журнальний стіл, диван, рояль, дві картини, комплект картин сучасних художників, комплект з двох бронзових столів, комплект італійських люстр.
Автомобіль Toyota Camry 2.5 AT Comfort (2R), 2017 року випуску. Грошові кошти - 11 млн грн.
Корпоративні права на дві компанії ТОВ "Юридична міжнародна служба" (99%) і ТОВ "Курсстенмаш" (100%), кінцевим бенефіціаром яких є Богословська.

Наталія Сокирчук, "Главком" 

Теги: #богословская #интервью2019 #выборы
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