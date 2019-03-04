Бойко обещает вернуть льготы аграриям в случае победы на выборах

Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", кандидат в президенты Юрий Бойко заявил, что в случае его победы на президентских выборах, будут восстановлены льготы аграриям, а так же будут привлечены к ответственности все виновные в рейдерствах в аграрной сфере.

"В прошлом году было зафиксировано более 500 случаев рейдерства в аграрной сфере. Это ноу-хау нынешнего режима, когда приезжают, забирают землю и урожай. Все это происходит "под крышей" Министерства юстиции и сегодняшней власти в целом. Это чисто коррупционные схемы. После смены власти все виновные будут привлечены к ответственности", - сказал он во время рабочей поездки в Харьковскую область, где посетил одно из сельхозпредприятий региона, которое в прошлом году подверглось рейдерской атаке, сообщается на сайте политсилы в понедельник.

Ю.Бойко отметил, что сельское хозяйство - это отрасль, которая сегодня дает львиную долю экспорта, и его нужно поддерживать.

"Однако нынешнее правительство практически устранилось от поддержки аграрной отрасли, ликвидировало льготы. После смены власти льготы будут восстановлены и будет обеспечено доступное кредитование, потому что сегодня кредиты выдаются под 20% годовых. Кредиты должны быть дешевыми, доступными и длинными, чтобы производство могло развиваться", — акцентировал политик.

По его словам, по всей стране наблюдаются массовые проблемы с оформлением земли.

"Требуют взятки, затягивают оформление. Это порождает неуверенность в завтрашнем дне – фермеры думают, стоит ли заниматься, ведь землю могут не оформить или отобрать. Все это мешает развитию сельского хозяйства, которое является одним из ключевых отраслей экономики", - сказал основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Парламентарий также отметил, что сегодня общество не готово к рынку земли.

"Люди не понимают, что это будет, обосновано опасаются, что придут крупные иностранные холдинги, за бесценок скупят землю, а они останутся ни с чем. Открывать рынок земли можно только после проведения референдума и в условиях стабильно работающей экономики, наличия доступного кредитования, чётких правил, закреплённых на законодательном уровне, и надежной защиты прав собственности", - резюмировал Ю.Бойко.