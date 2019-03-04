Выборы2019

Выборы

17:35 04.03.2019

У Тимошенко намерены добиваться от "Нафтогаза" возврата украинцам денег, заплаченных в период действия повышенной цены на газ

2 мин читать
У Тимошенко намерены добиваться от "Нафтогаза" возврата украинцам денег, заплаченных в период действия повышенной цены на газ

Представители лидера партии ВО "Батькивщина", кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко намерены добиваться от НАК "Нафтогаз Украины" вернуть украинцам деньги, заплаченные ими в период действия постановления правительства о повышении цены на газ.

Как сообщает в понедельник пресс-служба ВО "Батькивщина", Окружной административный суд г.Киева удовлетворил иск Ю.Тимошенко и признал незаконным постановление Кабинета министров №315 от 2016 года об установлении единой цены на газ на уровне 6879 грн за тыс. куб.м.

"Доказана экономическая необоснованность цены на газ, в целесообразности которой нас убеждала власть в последние 3 года. Итак, тарифы – как те, которые были ранее установлены, так и нынешние – не имеют экономического обоснования, так как, к сожалению, цена на газ берется по методу "с потолка", – отметил представитель Ю.Тимошенко в суде, председатель "Союза собственников жилья "Алексей Кучеренко.

Таким образом, как отмечается, основной тезис Ю.Тимошенко о реальности уменьшения вдвое цены на газ, по сути, доказана юридически. И теперь у юристов есть юридическая база для обжалования всех других постановлений об установлении цены на газ, которые были приняты с такими же признаками.

"Мы добились того, чтобы суд признал постановление Кабмина незаконным, противоправным и недействительным с момента принятия, чтобы создать юридическую базу для возврата излишне уплаченных средств в результате действия этого постановления", - отметил представитель Ю.Тимошенко в суде Александр Трохимец.

По словам представителей лидера партии ВО "Батькивщина", в "тарифном деле" власть почти 2 года и 8 месяцев всячески затягивала рассмотрение этого дела, подавая множество бессмысленных ходатайств. Однако правительство, которое не имело полномочий повышать цену на газ, так и не смогло доказать экономическую обоснованность своего решения.

"Все средства, которые люди заплатили за период действия постановления правительства, были уплачены по недействительной цене на газ. Далее мы будем добиваться, чтобы выгодоприобретатель – НАК "Нафтогаз Украины" – с миллионными зарплатами, бронированными автомобилями и со всем этим пафосом – вернул все эти деньги украинцам", - подытожил А.Трохимец.

Ранее в этот день сообщалось, что Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.

Теги: #нафтогаз #батькивщина #украинцы #цены
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:31 04.03.2019
У Тимошенко намерены добиваться от "Нафтогаза" возврата украинцам денег, заплаченных в период действия повышенной цены на газ

У Тимошенко намерены добиваться от "Нафтогаза" возврата украинцам денег, заплаченных в период действия повышенной цены на газ

15:01 04.03.2019
Админсуд признал незаконным постановление Кабмина с ценами на газ для населения по иску Тимошенко

Админсуд признал незаконным постановление Кабмина с ценами на газ для населения по иску Тимошенко

12:11 04.03.2019
ГБР вновь вызывает нардепа Дубиля на допрос в деле о подкупе избирателей

ГБР вновь вызывает нардепа Дубиля на допрос в деле о подкупе избирателей

11:52 04.03.2019
Тимошенко спела "Червону руту" в музее Ивасюка

Тимошенко спела "Червону руту" в музее Ивасюка

10:33 04.03.2019
Кива: У украинского народа есть сила изменить ситуацию в стране и власть этого боится

Кива: У украинского народа есть сила изменить ситуацию в стране и власть этого боится

09:32 04.03.2019
Нефть дорожает после снижения в пятницу, Brent торгуется у $65,3 за баррель

Нефть дорожает после снижения в пятницу, Brent торгуется у $65,3 за баррель

15:11 02.03.2019
"Батькивщина" никогда не опускалась до подкупа и фальсификаций – заявление партии

"Батькивщина" никогда не опускалась до подкупа и фальсификаций – заявление партии

19:54 01.03.2019
У Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска "Нафтогаза" и других к РФ - Минюст России

У Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска "Нафтогаза" и других к РФ - Минюст России

07:20 01.03.2019
Тимошенко о расследовании журналистов: предприниматели финансируют "Батькивщину" через других лиц, чтобы избежать преследования

Тимошенко о расследовании журналистов: предприниматели финансируют "Батькивщину" через других лиц, чтобы избежать преследования

03:25 01.03.2019
Тимошенко о расследовании журналистов: предприниматели финансируют "Батькивщину" через других лиц, чтобы избежать преследования

Тимошенко о расследовании журналистов: предприниматели финансируют "Батькивщину" через других лиц, чтобы избежать преследования

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

Находящиеся за рубежом украинцы могут подавать заявления о включении в список избирателей до 25 марта - МИД

101 избирательный участок откроется за границей на выборах президента Украины - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Бойко обещает вернуть льготы аграриям в случае победы на выборах

А.Геращенко о прослушке офиса Зеленского: Эту технику нельзя купить в Интернете или на базаре

Полиция открыла дело после обнаружения оборудование для прослушки у офиса Зеленского

В президентском рейтинге лидирует Зеленский – соцопрос института Яременко и "Социального мониторинга"

В Киеве возле офиса Зеленского нашли подозрительное оборудование

Богомолец: В Украине нужно запретить экспортные операции с оффшорами

Админсуд признал незаконным постановление Кабмина с ценами на газ для населения по иску Тимошенко

Гриценко заявил, что вернет Саакашвили украинское гражданство в случае победы на выборах

Зеленский поддержал повестку дня реформы правосудия, предложенный общественными организациями

Верховный суд 4 марта рассмотрит апелляцию ЦИК на решение суда о признании недействительным разъяснения по агитации

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА