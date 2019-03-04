Полиция открыла дело после обнаружения оборудование для прослушки у офиса Зеленского

Следователи начали уголовное производство по факту обнаружения оборудования для прослушивания возле офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на ул.Белорусской в Киеве, сообщает отдел коммуникации столичной полиции в понедельник.

Как отмечается в сообщении, производство открыто по ч.1 ст.359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф в 200-1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, или лишения свободы на тот же срок.

Как сообщалось, охранник В.Зеленского сообщил правоохранителям, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы. Сотрудники взрывотехнической службы проверили их, опасности для жизни людей они не представляют. Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции проводит осмотр места события и изымает оборудование.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что полиция обнаружила под офисом В.Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, ведется расследование.