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15:32 04.03.2019

В Киеве возле офиса Зеленского нашли подозрительное оборудование

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В Киеве возле офиса Зеленского нашли подозрительное оборудование

Полиция Киева проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"В Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

Вскоре после проверки найдених предметов, взрывотехники констатировали, что опасности для жизни людей они не представляют.

Также на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Информацию о находке передали в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины.

" Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой квалификации", - добавили в полиции.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что найденное оборудование является аппаратурой для прослушки.

"Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование. Где граница между соревнованием в борьбе за пост и преступлением?", - написал министр в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Теги: #киев #зеленский #полиция
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