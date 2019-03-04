Гриценко заявил, что вернет Саакашвили украинское гражданство в случае победы на выборах

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что в случае своей победы на президентских выборах, вернет украинское гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили, если он изъявит такое желание.

"Вопрос о экс-президенте Грузии и бывшем губернаторе Одесской области Михеиле Саакашвили до сих пор регулярно звучит в эфирах. Отвечаю всегда одинаково: как и обещал, верну ему украинское гражданство, если он изъявит такое желание", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник .

А.Гриценко заявил, что, по его мнению, с М.Саакашвили поступили нечестно.

"Государство не должно так легко раздавать паспорта - и тем более не может так легко их отбирать!", - подчеркнул политик.