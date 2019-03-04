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13:35 04.03.2019

Зеленский поддержал повестку дня реформы правосудия, предложенный общественными организациями

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Зеленский поддержал повестку дня реформы правосудия, предложенный общественными организациями

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обсудил приоритеты судебной реформы с экспертами, которые отметили, что обещанная действующим президентом Петром Порошенко судебная реформа была провалена и предложили В.Зеленскому поддержать повестку дня реформы правосудия, сообщает пресс-служба "Зе!Команды" в Фейсбук .

"Около 80% украинцев не доверяют судам. Я поддерживаю повестку дня реформы правосудия, который предложили общественные организации. Ведь очень хочется, чтобы в Украине было так: кандидатов много, политиков много, даже президентов много, но закон - один для всех", - сказал В.Зеленский.

В частности, участники встречи отметили необходимость обновления судейского корпуса. К этому должны быть привлечены независимые международные эксперты и общественность.

В штабе В.Зеленского уверены, что такой механизм уже доказал свою эффективность во время отбора судей Антикоррупционного суда.

"Среди приоритетов - перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, которые подбирают и увольняют судей, обеспечения независимости судебной ветви власти от так называемых кураторов, что от имени Администрации президента осуществляют неформальное управление ею, запуск суда присяжных и введения мировых судей, создание "электронного" суда" - отметили в пресс-службе.

Теги: #зеленский #зекоманда #выборы #судебная_реформа
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