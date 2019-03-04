Верховный суд 4 марта рассмотрит апелляцию ЦИК на решение суда о признании недействительным разъяснения по агитации

Верховный суд Украины 4 марта рассмотрит апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии на решение Шестого апелляционного административного суда от 1 марта по иску кандидата в президенты Анатолия Гриценко, который признал противоправным и недействительным постановление ЦИК от 22 февраля, которым разъяснялись аспекты ведения предвыборной агитации, в частности, на основании неоплачиваемых договоров.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, заседание в Кассационном административном суде Верховного суда начнется в 15:30 понедельника.

В своей жалобе ЦИК просит апелляционную инстанцию отменить решение суда первой инстанции, приняв новое решение и отказав в удовлетворении иска А.Гриценко.

ЦИК считает, что "заключение неоплачиваемых договоров не возможно рассматривать как основания непрямого подкупа избирателей".

По мнению апеллянта, Шестой апелляционный административный суд принял ошибочное решение о том, что заключение таких договоров является непрямым подкупом избирателей.

Как сообщалось, 22 февраля ЦИК утвердила разъяснение, в котором говорится, что участие избирателей в осуществлении предвыборной агитации, в том числе на основе неоплачиваемых договоров на ее проведение, гарантировано Конституцией Украины и не может быть ограничено.

В ЦИК указали, что привлечение избирателей к осуществлению агитации возможно только на безвозмездной основе. При этом договоры с ними могут предусматривать возмещение расходов на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления агитации в другом населенном пункте.