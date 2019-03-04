Выборы2019

Выборы

12:32 04.03.2019

Во втором туре президентских выборов Зеленский выигрывает как у Порошенко, так и у Тимошенко – соцопрос "Рейтинга"

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Во втором туре президентских выборов Зеленский выигрывает как у Порошенко, так и у Тимошенко – соцопрос "Рейтинга"

В любой конфигурации второго тура президентских выборов из тройки лидеров рейтинга выигрывает кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в феврале 2019 года.

Согласно результатам социологического исследования, в случае выхода во второй тур В.Зеленского и кандидата в президенты, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, шоумен набирает 37% голосов, а политик – 24%. При этом 22% респондентов сказали, что не намерены голосовать.

В паре с нынешним президентом Украины Петром Порошенко В.Зеленский набирает 42%, тогда как глава государства – 24%. Почти каждый пятый опрошенный (19%) не намерен участвовать в голосовании.

Если во втором туре окажутся Ю.Тимошенко и П.Порошенко, лидер "Батькивщины" наберет 31%, а действующий президент – 24%. Вместе с тем, при таких кандидатах во втором туре не намерены голосовать 28% респондентов.

При этом, отвечая на вопрос о предпочтениях в каждой из пар, от 15 до 17% опрошенных затруднились ответить.

Социологическое исследование проводилось с 19 по 28 февраля 2019 года. Методом личного формализованного интервью было опрошено 2 тыс. 500 респондентов во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Статистическая погрешность выборки - не более 2,0%.

Теги: #рейтинг #выборы #опросы2019
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