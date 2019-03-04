В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа", "Гражданская позиция" и "Самопомич" - опрос "Рейтинга"

Шесть политических сил прошли бы в Верховную Раду если бы парламентские выборы в Украине прошли в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 19 по 28 февраля 2019 года.

В частности, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 21,5% тех, кто определился и намерен голосовать. "Батькивщину" поддерживают - 18,7%, БПП "Солидарность" - 14,2%, "Оппозиционную платформу – "За жизнь" - 10,5%, "Гражданскую позицию" - 6,2%, "Самопомич" - 5,5%.

Остальные партии не преодолели бы 5%-ный проходной барьер. Около 4% поддерживают Радикальную партию и "Свободу", около 3% - партию "Наши", около 2% - "Оппозиционный блок" и "УКРОП".

Исследование было проведено социологической группой "Рейтинг" с 19 по 28 февраля 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2500 респондентов от 18 лет. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Очередные парламентские выборы в Украине запланированы на осень 2019 года.