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11:52 04.03.2019

Тимошенко спела "Червону руту" в музее Ивасюка

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Тимошенко спела "Червону руту" в музее Ивасюка

Бессмертная "Червона рута" композитора и поэта Владимира Ивасюка - это духовный гимн нации, песня ее души, ее большого сердца, считает лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

"Сегодня Владимиру Ивасюку исполнилось бы 70 лет. Но ему - тридцать. Навсегда", - написала она на своей странице в Facebook по случаю 70-летия В.Ивасюка в понедельник, посетив его музей в Черновцах.

По ее словам, тоталитарная советская власть знала, кого убивать.

"Она целила прямо в душу народа. Она чувствовала, откуда подстерегает опасность на нее. Она видела и слышала, в каких словах и мелодиях нация прячет свою силу", - отметила Ю.Тимошенко.\

При этом почитая память композитора, лидер "Батькивщины" добавила, что "Червона рута" способна пробудить в человеке лучшее и великое.

"Есть официальные песни, гимны и марши, прославляющие государство, которые пафосно зовут к бою и подвигу. А есть духовный гимн нации, песня ее души, ее большого сердца. Песня всей Украине. Песня невероятной красоты и такой же невероятной экспрессии и силы. Песня, что вызывает и слезы, и радость, и гордость", - подытожила Ю.Тимошенко.

Теги: #ивасюк #тимошенко #батькивщина #червона_рута #юлия_тимошенко
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