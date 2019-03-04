Кива: У украинского народа есть сила изменить ситуацию в стране и власть этого боится

Действующая власть боится акций протеста, потому, что у украинского народа есть сила изменить ситуацию в стране, заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

"Власть боится народных волнений. Мы проходили революции и знаем, какая реально сила есть у народа. Если я почувствую, что будущее моей страны кто-то украл, я выйду на улицу и буду бороться. И там мне точно нет равных. Я буду отстаивать интересы будущего наших детей", - сказал он в эфире телеканала "НАШ", сообщает пресс-служба СПУ.

Вместе с тем, по словам И. Кивы, на сегодня существует несколько организаций, проводящих уличные акции по политическому заказу, их деятельность не стоит воспринимать, как народный протест.

"Улица – это точно не является ситуацией, которая контролируется отдельными политическими или силовыми структурами, или политиками. Настоящий уличный протест невозможно ни спрогнозировать, ни проконтролировать. Это та сила, которая действительно может изменить (ситуацию в стране – ред.) и меняет", - сказал И.Кива.

При этом политик подчеркнул: "Всегда было и всегда будет так, что политика корректируется улицей. И сегодняшняя власть этого безумно боится – любых проявлений уличной активности".