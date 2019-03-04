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09:55 04.03.2019

Юрий Бойко рассказал о пути достижения мира в Украине

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Юрий Бойко рассказал о пути достижения мира в Украине

Кандидат в президенты и сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко уверен, что военного пути решения конфликта на Донбассе не существует, есть только путь переговоров, компромисса и открытого диалога с обществом.

"Это только политический путь, который признал Совет Безопасности ООН, когда утверждал Минский протокол, как базу для проведения переговоров и дипломатического пути решения конфликта. Все признали, что военного пути нет. Поэтому нам придется искать компромисс", - заявил политик в эксклюзивном интервью трем украинским каналам, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За життя".

"Какой компромисс мы видим при переговорах с непризнанными республиками? Прежде всего, это должны быть гарантии со стороны РФ по выполнению достигнутых договоренностей. Второе — должен быть особый статус этих территорий, то, что парламент уже принимал. Несколько лет для восстановления там мирной жизни, восстановления инфраструктуры, вообще возвращения этих людей в реалии нашего государства. И закон об амнистии. Для тех, конечно, кто не убивал, кто не был причастен к тяжким преступлениям. Потому что сегодня, согласно закону о реинтеграции Донбасса, который был принят парламентом, любой учитель или врач может попасть под уголовную ответственность как пособник сепаратистов. И мы должны дать этим людям сигнал, что они граждане Украины, и мы ждем их домой", — сказал Ю.Бойко.

Оппозиционный политик отметил, что нужно четко и честно сказать обществу, — что других примеров, кроме прямых переговоров между конфликтующими сторонами для возвращения людей и территорий, мир не знает.

"Наша позиция отработана на базе изучения опыта решения международных конфликтов. Мы считаем, что нужна официальная делегация, официальные директивы, наработать предложения с противоположной стороной при прямых переговорах. Затем, когда предложения наработаны, выходить на референдум и сказать: граждане Украины, мы предлагаем такой сценарий — да или нет?

Если "да", то мы движемся дальше к подписанию мирного договора и возвращению территорий и людей мирным путем, восстановлению контроля границы, восстановлению украинской власти на этих территориях. И таким образом это честный и открытый диалог с обществом", — подчеркнул Ю.Бойко.

В частности он отметил, что прекратить стрельбу на востоке страны можно в кратчайшие сроки, а вот решение политических вопросов требует времени, понимания и поддержки общества.

"Я вижу сценарий, каким образом можно быстро остановить стрельбу. Это должны быть надежные гарантии со стороны тех, кто выступает гарантом процесса примирения. Гораздо сложнее — это решение политических вопросов, которые затем следуют. И не надо обманывать людей, как это сделал действующий президент, пообещав за две недели прекратить войну. Да, стрельбу мы прекратим быстро, а вот политический процесс требует больше времени. И главным фактором здесь обязательно должен быть открытый диалог с обществом. Надо людям разъяснять, что мы делаем, чтобы они понимали и поддержали эти шаги", — резюмировал кандидат в президенты.

Теги: #бойко #украина #мир #донбасс
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