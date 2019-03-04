Женщины Украины призвали кандидатов в президенты сняться с выборов в пользу Юрия Бойко

В Донецкой области состоялся Съезд женщин Украины, участие в котором приняли более 700 женщин-лидеров со всех регионов страны.

Как сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь", участницы съезда обратились ко всем кандидатам в президенты Украины с призывом снять свои кандидатуры в пользу единого оппозиционного кандидата от Юго-Востока. Женщины также приняли резолюцию, где изложены их главные требования – достижение мира и социальная защита людей.

"Пять лет войны научили нас объединяться, действовать, строить мир! Вместе с женщинами-лидерами Украины мы разработали женский мирный план, большинство пунктов которого легли в основу резолюции ПАСЕ по Украине. Рискуя жизнями, женщины совершили более 100 гуманитарных миссий в зоны активных боевых действий на Востоке Украины, где оказали гуманитарную, юридическую и психологическую помощь более 30 тысячам детей и мирных жителей", – подчеркнула инициатор Национальной платформы "Женщины за Мир" Наталия Королевская.

Участницы съезда призвали всех кандидатов в президенты последовать их примеру, ради скорейшего возвращения мира в Украину.

"Сегодня женщины, представляющие все регионы страны, обратились ко всем кандидатам в президенты Украины с призывом объединить усилия, отложить в сторону все политические амбиции, противоречия и снять свои кандидатуры в пользу единого кандидата Юрия Бойко, который имеет наивысший рейтинг и шансы на победу, чтобы как можно быстрее вернуть мир в Донбасс. Для женщин – это будет лучшим подарком на 8 марта", – заявила Н.Королевская.