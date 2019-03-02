Тимошенко обещает вернуть вкладчикам Сбербанка б.СССР их сбережения

Кандидат на пост президента Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что на протяжении следующих пяти лет гражданам Украины будут проиндексированы и возвращены их сбережения в Сбербанке б.СССР.

Как сообщается на сайте "Батькивщины", на встрече с общественностью в г.Вишневое (Киевская обл.) Ю.Тимошенко напомнила, что во времена ее премьерства начался процесс возвращения населению их сбережений периода Советского Союза - по тысяче гривень. Часть людей получили деньги, а часть - нет, так как власть "всё это закрыла тогда".

Политик заверила, что после победы на выборах ей никто не помешает вернуть все сбережения Сбербанка б.СССР, которые будут проиндексированы.

Кроме того, она пообещала, что при рождении ребенка будет выплачиваться помощь, как во времена ее премьерства: при рождении первого ребенка семья будет получать 50 тыс. грн, второго - 100 тыс. грн, а после рождения третьего и более - 150 тыс. грн.

Ю.Тимошенко также подчеркнула, что будут увеличены пенсии за счет проведения пенсионной реформы и сделать это можно будет за 2-3 месяца.