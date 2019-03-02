Глава СБУ: Система "Выборы" устойчива

Правоохранительные и правовые органы Украины готовы совместно противодействовать возможным кибератакам на сервер ЦИК, реестр избирателей и другие базы данных на выборах президента Украины.

"Прежде всего, исходя из задач Службы безопасности, мы усилили контрразведывательный режим всей территории Украины, чтобы на ранней стадии выявлять признаки подготовки к совершению преступления", - сказал В.Грицак в пятницу вечером в эфире телеканала "Украина".

Он подчеркнул, что СБУ вместе с соответствующими службами приложит все усилия "чтобы обеспечить стойкость информационной системы ЦИК".

"На сегодняшний день я считаю, что система "Выборы" достаточно устойчивая, мы в принципе уверены в своих возможностях, у нас хорошее взаимодействие", - заверил глава СБУ.

По его словам, в конце февраля сервер ЦИК был поддан мощной атаке, которая была успешно отражена.

В свою очередь министр юстиции Украины Павел Петренко, отвечая на вопрос о том, возможно ли вмешательство в реестр избирателей, сказал: "Такие угрозы есть с 2014 года, были частыми кибератаки многих государственных институтов Украины... Но мы научились справляться с такими атаками".

Он добавил: "Что касается баз данных, которые находятся в Министерстве юстиции, а это 17 наиболее масштабных реестров Украины... Они устойчиво защищены, и у нас со Службой безопасности Украины есть очень серьезный механизм реагирования на такого рода провокации, у нас также хорошее взаимодействие с киберпространством".

"Попытки (вмешательства в реестры и базы данных - ИФ) точно будут, я в этом не сомневаюсь, но именно единство правовых и правоохранительных органов в этой ситуации будет лучшим ответом на провокации", - сказал П.Петренко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал своих коллег в этом вопросе и отметил: "Попытки (вмешательства) будут, но мы точно не дадим (сделать это)".