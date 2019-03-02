Лишь 40 тысяч украинцев хотят изменить адрес голосования на выборах, что ничтожно мало - министр юстиции

Несмотря на то, что переселенцев в Украине насчитывается до 2 млн человек, лишь 40 тысяч хотят изменить избирательный адрес и проголосовать на выборах президента Украины, отмечает министр юстиции Павел Петренко.

"По состоянию на прошлую неделю около 40 тысяч украинцев обратились, чтобы изменить свой избирательный адрес для голосования", - сказал П.Петренко в пятницу вечером в эфире телеканала "Украина".

Он подчеркнул, что это "мизерная цифра" с учётом 1,7 млн переселенцев или около 1 млн людей без официальной прописки.

"Я обращаюсь ко всем украинцам. На самом деле, это тот момент, когда не прийти и не проголосовать будет очень большой ошибкой. Очень простая процедура изменения места голосования. Вам необходимо взять паспорт, и если вы переселенец, нет необходимости ни в каких других документах, которые бы подтверждали, почему вы будете голосовать в другом месте. Если вы студент, то достаточно студенческого билета. Просто придите, получите справку и проголосуйте на выборах президента", - сказал министр.

По его словам, наибольшая активность украинцев в вопросе смены места голосования наблюдается в Донецкой, Луганской областях и Киеве, - речь идёт в основном о переселенцах.

"Это трагедия, что пропускные пункты на линии фронта пропускают очень малое количество людей. За день приехать (на подконтрольную Украине территорию - ИФ), проголосовать и вернуться - это очень трудно, и я думаю, что оккупационные власти не слишком будут поощрять эту ситуацию", - добавил в свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.