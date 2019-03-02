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08:28 02.03.2019

Стоимость избирательной пирамиды составляет около $82 млн - замглавы СБУ

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Стоимость избирательной пирамиды составляет около $82 млн - замглавы СБУ

Финансирование, выявленное Службой безопасности Украины, так называемой избирательной пирамиды составляет почти $82 млн, сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

"Установили 49 организаторов этой деятельности. Этими особами было привлечено, по нашим подсчетам, более 686 тыс. граждан Украины к этой деятельности. Каждый из них должен был привести на избирательный участок по 10 человек, которые должны были проголосовать за конкретного кандидата в президенты... Стоимость этого проекта составляет более 2,22 млрд грн или около $82 млн", - сказал В.Кононенко в эфире телеканала "Интер" в пятницу.

По его словам, средства могут иметь как внутреннее, так и внешнее происхождение. "В нашем случае это "грязные наличные" легализированные незаконным путем", - пояснил он.

В.Кононенко рассказал, что следственные действия продолжаются.

"Мы только на этой неделе выписали 5 тыс. повесток для свидетелей. Их будет намного больше. Когда будут закончены следственные, действия будет и результат", - пояснил он.

Как сообщалось, 21 февраля заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем так называемой "избирательной пирамиды" по подкупу избирателей, которая действовала в разных регионах Украины.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, координировал и финансировал эту "избирательную пирамиду" народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль. В каждой области организация имела своего представителя, и одним из таких лиц был член ВО "Батькивщина" Руслан Богдан.

Теги: #финансирование #пирамида
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