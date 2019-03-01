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17:42 01.03.2019

У Зеленского показали официального представителя "Зе!Команды" в Днепре

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У Зеленского показали официального представителя "Зе!Команды" в Днепре

Официальным предстаником команды кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского в Днепре и части Днепропетровской области стала Ольга Полякова.

"В Днепре и части Днепропетровской области теперь есть официальный представитель Зе!Команды. Это Ольга Полякова, она и является победительницей конкурса! Также мы отметили нескольких участников конкурса и пригласили их к сотрудничеству в ЗеКоманду: Максим Дуденко, Олег Шапка, Вадим Шуйдин. Ждем всех активных днепровцев в Зе!Команде!", - говорится в сообщении команды В.Зеленского в Facebook в пятницу.

Теги: #зе_команда #зеленский #команда_зеленского
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