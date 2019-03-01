Богомолец зарегистрировала проект постановления, что вводит мораторий на премии для чиновников государственного сектора

Кандидат в президенты Украины Ольга Богомолец зарегистрировала новый проект постановления №10114, который касается моратория на премии для чиновников государственного сектора.

"Пока на востоке страны идет война и умирают люди, чиновники жируют за народные деньги. Если "коболевщина" в Украине не прекратится, то рано или поздно она приведет к новой "колиивщине". Это несправедливо, когда месячная премия чиновников равна пенсии или зарплате обычного украинца за несколько лет", - считает О.Богомолец, сообщают в ее пресс-службе.

Она напомнила, что руководитель ГП "ПРОЗОРРО" получил квартальную премию на сумму более 870 тыс. грн, а председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил $7,9 млн в качестве премии за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом". В то время, когда зарплата медсестры в стране составляет 3000 гривен.

"Эта несправедливость должна быть остановлена, поэтому мы требуем моратории на премии для чиновников государственного сектора! Будем бороться, чтобы постановление было поддержано парламентом", - отметила кандидат в президенты.