Гнап готов отказаться от участия в президентской кампании в пользу Гриценко, но для этого нужно решение "Силы людей"

Кандидат на пост президента Украины Дмитрий Гнап заявляет о готовности снять свою кандидатуру с участия в президентских выборах в пользу кандидата Анатолия Гриценко, но подчеркивает, что для этого необходимо решение партии "Сила людей", которая его выдвинула.

"Как вы помните, ранее я тоже обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю это свое обещание и готов также сняться в пользу Анатолия Гриценко. Единственное – в этом вопросе окончательное решение должен принять съезд нашей партии "Сила людей", - сказал он в видеообращении, опубликованном в пятницу на его странице в Facebook.