UA:Перший не пустил в эфир ролик Юрия Бойко из-за слов "президент разбогател в десятки раз"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от Национальной Общественной телерадиокомпании Украины прекратить политическую цензуру и показать в эфире рекламный ролик кандидата в президенты Юрия Бойко, в трансляции которого ему безосновательно отказывают, говорится в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте партии.

В партии отметили, что видеоролик Ю.Бойко запрещают к показу на UА:ПЕРШИЙ из-за фразы: "Президент разбогател в десятки раз, а украинские пенсионеры обеднели в два раза".

Кроме этого, представители канала предложили данную фразу вырезать или заменить, так как, по их мнению, эта информация не являются достоверными, несмотря на предоставленные им доказательства данной информации.

"Миллионы украинцев уже видели данный ролик на разных телеканалах, поэтому Общественный вещатель – единственный телеканал, который без каких-либо на то оснований не разместил в эфире видеоролик. Запрет эфира рекламного ролика и требования убрать слова – это цензура", – заявили в партии.

"Общественное телевидение создавалось в Украине как открытая дискуссионная площадка, для представителей всех политических сил. Сегодня же телеканал, называющий себя "общественным" и финансирующийся за счет граждан Украины, на самом деле служит интересам власти. Мы требуем от Национальной общественной телерадиокомпании Украины прекратить цензуру политической рекламы кандидата на пост президента Украины Юрия Бойко", – заявили в "Оппозиционной платформе – За жизнь".