Зеленский встретился с депутатом ЕП Ребеккой Хармс, говорили о путях противодействия агрессии РФ, освобождении оккупированных территорий и выборах

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский встретился с депутатом Европейского парламента, сопредседателем фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" Ребеккой Хармс.

"Он поблагодарил госпожу Хармс за поддержку Украины в противостоянии с Россией, в частности, санкций и остановки проекта "Северный поток-2". Также кандидат в президенты рассказал о возможных путях противодействия российской агрессии и освобождения оккупированных территорий. Эти вопросы будут среди его главных приоритетов в случае победы на выборах", - говорится в сообщении команды В.Зеленского в Facebook в пятницу.

Отмечается, что также участники встречи обсудили будущее волеизъявление. В частности, В.Зеленский сообщил о многочисленных случаях подкупа избирателей и применении административного ресурса со стороны власти. По его словам, существует риск того, что волеизъявление не будет свободным и справедливым.

Еще одной темой разговора была отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение, добавили в команде шоумена.