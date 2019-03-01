Выборы2019

Выборы

14:59 01.03.2019

При отказе Садового от участия в предвыборной гонке часть его избирателей поддержат Порошенко, прогнозируют в штабе действующего президента

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При отказе Садового от участия в предвыборной гонке часть его избирателей поддержат Порошенко, прогнозируют в штабе действующего президента

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко прогнозируют, что в случае отказа мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового от участия в предвыборной гонке часть голосов его избирателей отойдет ныне действующему президенту.

"Если оценивать фактор объединения, то, по нашим данным, мы не считаем, что оно существенным образом влияет на расстановку сил в кампании и на ранжир кандидатов рейтингов социологических компаний, потому что наш анализ показывает, что немногочисленные уже на данный момент избиратели Андрея Ивановича, они в разных пропорциях распределяются приблизительно между шестью кандидатами. И даже могу вам сказать, что часть избирателей Садового, в случае его снятия с дистанции, готова голосовать за Петра Порошенко, а не только за Анатолия Гриценко", - сказал О.Медведев на брифинге в пятницу в Киеве, комментируя заявление А.Садового о снятии своей кандидатуры в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

По его словам, после январских опросов общественного мнения, "когда на первое место вышла команда Коломойского-Зеленского (бизнесмена Игоря Коломойского и шоумена, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского – ИФ), П.Порошенко объективно становится центром притяжения и для многих избирателей, и для многих политических сил государственного направления".

Поэтому, отвечая на вопрос о том, проводит ли команда П.Порошенко переговоры с другими кандидатами в президенты для объединения, О.Медведев ответил: "Я думаю, что рано или поздно такой вопрос о таких переговорах станет на повестку дня".

Ранее в пятницу А.Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

"Именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента, поэтому я принял решение: я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - сказал А.Садовый на брифинге в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул, что в начале следующей недели намерен подписать с А.Гриценко публичное соглашение, в котором будут прописаны важные принципы.

"Принципы в отношении обороны и безопасности нашего государства, принципы по борьбе с коррупцией, принципы по отношению к оккупированным территориям, о чистоте кадровой политики", - отметил А.Садовый.

Теги: #бпп #садовый #выборы #олег_медведев
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